Nyck de Vries sagra-se campeão da Fórmula E

há 22 min 15:46

Nato vence a corrida... Nyck de Vries é o novo campeão!



Eurosport

Norman Nato cruza a linha de meta e vence a sua primeira corrida na Fórmula E, à frente de Oliver Rowland e Stoffel Vandoorne.



Mas o mais importante é mesmo o título de Nyck de Vries. O holandês entrava com tudo a ser favor e acabou por confirmar o título de campeão, o seu primeiro da carrreira.



Quanto a Félix da Costa, desistiu a 16 minutos do final e não conseguiu revalidar a conquista do ano passado.