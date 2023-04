Félix da Costa obrigado a abandonar em Berlim após toque de adversário

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) abandonou este sábado a primeira de duas corridas do fim de semana do E-Prix da Alemanha de Fórmula E, sétima e oitava rondas, respetivamente, deste campeonato para carros elétricos.

Félix da Costa seguia na quarta posição (depois de partir de 19.º) quando o britânico Jake Dennis (Andretti) perdeu o controlo do seu carro ao tentar uma ultrapassagem, abalroando o Porsche do português, que acabou por ter de parar nas boxes com a frente danificada.

O neozelandês Mitch Evans (Jaguar) foi o vencedor, com 1,850 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o britânico Sam Bird (Jaguar).

O alemão Max Gunther (Maserati) foi o terceiro, a 2,738 segundos.

Com estes resultados, o alemão Pascal Wherlein (Porsche) mantém o comando do campeonato, com 94 pontos, enquanto Félix da Costa desceu de quinto para sétimo, com 58 pontos.

No domingo disputa-se a segunda ronda do fim de semana.