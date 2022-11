Félix da Costa parte em segundo lugar no Bahrain

O português António Félix da Costa (Jota) conseguiu esta sexta-feira o segundo tempo na qualificação na categoria de LMP2 para as 8 Horas do Bahrain, sétima e última prova do Mundial de resistência, enquanto Filipe Albuquerque (United Autosports) foi terceiro.

Félix da Costa, que faz equipa com o mexicano Roberto González e com o britânico William Stevens, conseguiu 01.50,467 minutos como melhor registo, sendo apenas superado pelo carro do luso-angolano Rui Andrade (Realtime), juntamente com o francês Norman Nato e com o austríaco Ferdinand von Habsburg (01.50,330).

Já Albuquerque, que faz equipa com o britânico Phil Hanson e com o norte-americano William Owen, registou o terceiro tempo da qualificação, em 01.50,497.

"O nosso carro estava com andamento para chegar à 'pole', mas cometi um erro, excedi os limites de pista e tive de me contentar com o terceiro lugar. Não gosto de falhar e como tal não estou contente, mas não é de todo um drama o terceiro lugar. Temos oito longas horas de prova pela frente e a performance do carro vai permitir-nos andar bem e lutar por um lugar no pódio", explicou Albuquerque.

Félix da Costa chega à última prova do Campeonato do Mundo na liderança da categoria, com 114 pontos, mais 28 do que o norte-americano Joshua Pierson e o britânico Oliver Jarvis e mais 34 do que Andrade, Von Habsburg e Nato.

As 8 Horas do Bahrain, e os últimos 38 pontos do campeonato, vão ser disputadas no sábado, a partir das 14:00 locais (11:00 horas em Lisboa).