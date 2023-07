Fórmula E: Félix da Costa perde pódio em Londres por penalização e Jake Dennis sagra-se campeão

O português António Félix da Costa (Porsche) foi 17.º no E-Prix de Londres, 15.ª prova do Mundial de Fórmula E, depois de uma penalização de três minutos o ter feito perder o segundo lugar conquistado em pista.

O piloto natural de Cascais ficou a 3.00,666 minutos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), com o britânico Jake Dennis (Andretti) a herdar o segundo lugar do português, resultado que lhe permitiu sagrar-se campeão a uma prova do final da temporada.

O suíço Sébastien Buémi (Envision) foi o terceiro, a 1,668 segundos do vencedor.

Félix da Costa partiu da 17.ª posição, mas nas últimas voltas da corrida era segundo.

No entanto, uma penalização devido a uma infração técnica custou ao português três minutos e a descida de segundo para o 17.º lugar.

Dennis é o oitavo campeão da história da Fórmula E, que vai na nona temporada, e o primeiro britânico a festejar o título.

Quando falta apenas uma corrida por disputar, no domingo, também em Londres, Jake Dennis tem já 213 pontos, contra os 179 de Mitch Evans.

Félix da Costa é oitavo, com 93.