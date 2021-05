Félix da Costa: «Portugal está a viver uma altura muito boa a nível de atletas e de Desporto»

António Félix da Costa venceu, este sábado, a corrida do Mundial de Fórmula E realizada no Mónaco e pela primeira vez conseguiu vencer no Principado. No final, o piloto português admitiu ser uma "sensação especial".





"Incrível. Já tinha feito aqui alguns pódios mas ganhar nunca e fazê-lo desta forma, com uma ultrapassagem na última volta para conseguir ganhar é uma sensação incrível", afirmou, lembrando os os azares que teve na ronda anterior, em Valência. "A vida é assim mesmo. Vamos abaixo várias vezes mas é a forma como voltamos a levantar-nos é que importa e que nos define", atirou, destacando depois o grande momento que o desporto português atravessa, em termos coletivos e individuais."Portugal está a viver altura muito boa a nível de atletas e de Desporto. Estamos muito fortes no futebol, no surf, nas corridas, no golfe, no ténis... E poder contribuir para esta fase é uma sensação incrível", concluiu.