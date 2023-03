Félix da Costa: «São Paulo? Não havendo uma prova em Portugal, acaba por ser a mais especial para mim»

A Fórmula E estreia-se este fim de semana, pela primeira vez, em solo brasileiro, no Sambódromo do Anhembi, com a corrida de São Paulo a marcar o regresso do Mundial à América do Sul desde o E-Prix de Santiago (Chile), em 2020.

Em declarações à 'Eurosport', António Félix da Costa (Porsche) assumiu esperar um grande apoio desde as bancadas, muito pela proximidade entre o povo português e brasileiro. "Sinto-me contente e é especial correr no Brasil. Já corri aqui no passado na Stock Car e fui sempre muito bem recebido, tenho vários amigos aqui e um carinho especial pelo nosso país irmão. Não havendo uma prova em Portugal, esta acaba por ser a mais especial e com mais ligação para mim. Será um grande espetáculo para o público brasileiro e do meu lado tudo farei para ser bem sucedido e manter a boa forma das últimas corridas. Nas duas últimas corridas subi ao pódio na Índia e venci na África do Sul, portanto o objetivo é esse mesmo, manter-me nos lugares do pódio e trazer bons pontos para o campeonato e para a Porsche", disse o piloto português.





António Félix da Costa ocupa atualmente a 4.ª posição no Mundial de Fórmula E, com 46 pontos (menos 34 do que o atual líder e companheiro de equipa, o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche). Jake Dennis (Avalanche Andretti), com 62, e Jean-Éric Vergne (DS Penske), com 50, ocupam as restantes posições do pódio virtual da classificação.