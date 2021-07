Félix da Costa somou quatro pontos no E-Prix de Londres de Fórmula E

O português António Félix da Costa (DS Techeetah) somou este sábado mais quatro pontos no Campeonato do Mundo de Fórmula E ao ser oitavo classificado na primeira de duas corridas que se realizam em Londres, no Reino Unido.

O piloto de Cascais, que partiu da 17.ª posição da grelha, recuperou nove posições, fechando no oitavo lugar, a 18,457 segundos do vencedor, o britânico Jaque Dennis (BMW).

Félix da Costa terminou inicialmente na nona posição, mas a desqualificação do suíço Sébastien Buemi (Nissan) fez o piloto da DS subir uma posição.

"Fizemos um bom trabalho na qualificação apesar da questão dos grupos, ainda por cima com a pista a secar depois de ter chovido a tornar as coisas ainda mais difíceis. Somámos pontos importantes e estamos mais próximos do líder, mas não andamos aqui para ficar em nono", frisou o piloto luso.

O holandês Nick de Vries (Mercedes) foi segundo classificado, a 5,341 segundos do vencedor, com o britânico Alex Lynn (Mahindra) a fechar o pódio, a 6,946 segundos.

Com estes resultados, Félix da Costa está, agora, na segunda posição do campeonato, com 80 pontos, mas a apenas um ponto do líder, o britânico Sam Bird (Jaguar), que este sábado não terminou.

Este domingo disputa-se a 13.ª e antepenúltima jornada do campeonato, também em Londres.