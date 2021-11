Félix da Costa termina em terceiro no Mundial de resistência na categoria LMP2

Depois de ser segundo classificado em 2020, António Félix da Costa terminou este sábado o Campeonato do Mundo de resistência na categoria de LMP2 na terceira posição, ao concluir a derradeira prova no Bahrain no segundo posto, juntamente com com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez. Filipe Albuquerque (United Autosports), outro português em prova, foi 4º da classe e fechou o campeonato no 6º posto, com Phil Hanson e Fábio Scherer.António Félix da Costa (JOTA) mostrou o grande ritmo para esta prova logo na qualificação, garantindo a terceira melhor marca da prova. Roberto González ficou com a tarefa de efetuar o arranque no Bahrain e fê-lo sem erros, com o português a terminar a prova em grande estilo - levou a melhor sobre Tom Bloqvist já nos minutos finais na curva 1 -, mas com uma penalização de 'drive through', que acabou por custar a vitória.Ainda assim, António Félix da Costa mostrava-se contente pela sua prestação ao longo do campeonato. " [Estou] contente e orgulhoso de todo o trabalho da equipa JOTA e dos meus colegas de equipa. Lutámos até à última volta desta corrida e apesar de não termos conseguido o título sinto que saímos com a cabeça levantada. Todos demos o nosso melhor na corrida de hoje, que foi um pouco parecida à semana passada e nos momentos finais sabia que tinha de atacar para chegar ao 2º lugar, correu bem a manobra na curva 1 consegui passar o Tom", começou por dizer o português, em declarações à sua assessoria, aproveitando ainda para agradecer aos restantes membros da JOTA e desejar uma vitória no próximo ano."Quero sem dúvida agradecer a confiança da equipa, foi um grande prazer para mim partilhar o carro com dois colegas de equipas que considero amigos e este pódio é dedicado ao Anthony, que realizou hoje a última corrida da carreira dele. Confesso que é um misto de emoções despedir-me de alguém com quem tive tanto prazer em trabalhar, aprendi muito com ele e sempre nos demos muito bem dentro e fora do carro. Quando ao futuro, vamos ver o que me reserva as corridas de endurance em 2022, fomos 2º no campeonato do mundo em 2020, agora 3º em 2021, fica a vontade de voltar para lutar pelo título Mundial em 2022!", concluiu.1. Habsburg / Frijns / Milesi - 151 pontos2. Galael / Blomqvist / Vandoorne - 131 pontos4. Hansoon - 107 pontos5. Brundle / Smiechowski - 84 pontos7. Van der Zande - 69 pontos8. Frits Van Eerd - 67 pontos9. Van der Garde / Van Uitert - 52 pontos10. Garcia / Nato - 50 pontos