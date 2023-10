Félix da Costa termina testes de pré-temporada da Fórmula E em 3.º

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou os testes de pré-temporada da Fórmula E com o terceiro melhor lugar em Valência, Espanha, na derradeira simulação de corrida.

Numa semana de testes marcada por um incêndio no circuito Ricardo Tormo provocado pela explosão de uma bateria, Félix da Costa terminou a derradeira simulação de corrida apenas atrás de Robin Frjins (Envision) e Mitch Evans (Jaguar), após as 27 voltas.

Esta sessão pôs fim ao que devia ser uma semana de testes de pré-temporada, mas que viu dois dias serem cancelados devido ao incidente com a bateria logo no primeiro dia, na terça-feira.

Os trabalhos foram retomados apenas na quinta-feira à tarde e com Nick de Vries (Mahindra) sem participar na jornada desta sexta-feira porque o material da equipa indiana ficou afetado pelo incêndio e só um carro estava em condições de rodar.

Para já, a Jaguar parece ser a dominadora, com Nick Cassidy a estabelecer o melhor registo, com o tempo de 1.24,617 minutos e com 19 dos 21 pilotos em pista separados por apenas 0,7 segundos na sessão da manhã, dedicada a tempos mais rápidos. Aí, Félix da Costa foi apenas o 16.º.

A próxima será a nona temporada do campeonato dedicado a carros elétricos, que vão já na terceira geração.

O calendário prevê 16 rondas, com a primeira a realizar-se em 13 de janeiro de 2024, no México.