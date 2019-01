Fernando Alonso vence as 24 Horas de Daytona

O piloto espanhol Fernando Alonso venceu este domingo as 24 Horas de Daytona, que terminaram antes do previsto devido à chuva, sucedendo aos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, nonos classificados da lendária prova de resistência.O antigo bicampeão mundial de Fórmula 1, que fazia equipa com o holandês Renger van der Zande, o japonês Kamui Kobayashi e o norte-americano Jordan Taylor, num Cadillac DPi, tinha a seu cargo o último turno de condução e foi dele a ultrapassagem decisiva, ao brasileiro Felipe Nasr, a cerca de duas horas do final.A chuva intensa levou a organização a interromper a prova quando faltava 1:57 horas para se cumprir o tempo total previsto. Os pilotos esperaram dentro das boxes mais de uma hora pela decisão da direção de corrida, que deu a prova por concluída quando passavam 23:50 horas do arranque.A equipa do piloto espanhol, que no final de 2018 abandonou a Fórmula 1 para correr no Mundial de Resistência e na Fórmula Indycar, sucede aos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, que este ano tiveram um desempenho modesto.Depois dos problemas com travões na sessão de qualificação que os relegou para a 46.º e última posição da grelha, a corrida trouxe diversos problemas, com o sistema iluminação do Cadillac DPi da Action Express Racinga a forçar algumas paragens nas boxes.A equipa dos dois pilotos portugueses terminou na nona posição, a 20 voltas do vencedor, enquanto nos GTD, o compatriota Pedro Lamy (Ferrari) foi 22.º classificado.