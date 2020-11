Filipe Albuquerque acaba em terceiro na última ronda das European Le Mans Series

O piloto português Filipe Albuquerque (Oreca 07) terminou este domingo no terceiro lugar a quinta e última prova das European Le Mans Series, disputada em Portimão, confirmando a conquista do título.

Albuquerque, que nas 4 Horas de Portimão fez dupla com o britânico Phil Hanson na United Autosports, viu o seu companheiro de equipa sofrer um toque no início da corrida, que o arredou da luta pela vitória, cenário ainda mais agravado com um furo lento sofrido já no final da prova lusa.

"O toque no início da corrida colocou o Phil na cauda do pelotão e obrigou a um reajustamento da estratégia, já que tivemos uma paragem extra nas boxes para substituir a asa dianteira. Refeitos desse percalço inicial, encetámos a recuperação até aos lugares da frente. Estávamos a lutar pelo segundo lugar, quando um furo obrigou a mais uma ida às boxes para substituir o pneu. E pronto, tivemos de nos contentar com o terceiro lugar, que, apesar de tudo, nos deixa muito contentes", explicou o piloto de Coimbra.

Em cinco rondas disputadas, Albuquerque somou três vitórias, quatro 'pole positions' e dois terceiros lugares. Resultados mais que suficientes para vencerem as European Le Mans Series. "Queríamos tanto este título, lutámos e trabalhámos muito. Hoje, fechámos o ciclo e é maravilhoso saber que este campeonato é nosso", concluiu.

A próxima prova do português será a ronda final do Campeonato do Mundo de Resistência, que se disputa no Bahrain, onde Albuquerque tem apenas de alinhar para confirmar a conquista do título da classe LMP2, dentro de duas semanas.