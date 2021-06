Filipe Albuquerque em terceiro nas 6 Horas de Watkins Glen: «Foi uma corrida dura para nós»

O português Filipe Albuquerque (Acura) terminou no domingo na terceira posição as 6 Horas de Watkins Glen, quinta prova pontuável para o campeonato norte-Americano de resistência automóvel (IMSA).

A equipa do piloto luso, que partiu da pole position, sentiu dificuldades na configuração do carro, terminando a 9,392 segundos do vencedor, o norte-americano Harry Tincknell (Mazda). O francês Olivier Pla (Acura) foi segundo, a 0,965.

"Foi uma corrida dura para nós, apesar de arrancarmos de primeiro e de pensarmos que tínhamos um carro para ganhar, mas não estava tão competitivo como gostaríamos. Sofremos muito com a sobreviragem. Foi uma luta outra vez para poupar gasolina e chegar ao fim. Consegui recuperar até terceiro, mas não deu para mais", explicou o piloto de Coimbra, que faz equipa com os norte-americanos Ricky Taylor e Alexander Rossi,.

Albuquerque sublinhou que, apesar de não ter podido vencer, o terceiro lugar é um bom resultado.

"São pontos bons para o campeonato. Não é a posição que gostávamos, mas temos de trabalhar nos próximos três dias para tentar ganhar a próxima corrida, na mesma pista, no próximo fim de semana", frisou.