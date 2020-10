Filipe Albuquerque homenageado pela Câmara de Coimbra

A Câmara Municipal de Coimbra entregou esta quinta-feira uma medalha de reconhecimento da autarquia ao piloto Filipe Albuquerque, que venceu as 24 Horas de Le Mans em automobilismo, na categoria LMP2.

"É o nosso reconhecimento público ao êxito de Filipe Albuquerque, que levou os símbolos de Coimbra até longe", afirmou o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, durante a cerimónia de entrega da medalha, que decorreu esta quinta-feira no salão nobre do município.

Manuel Machado recordou que o piloto português usou um capacete com o símbolo da cidade de Coimbra na vitória nas 24 Horas de Le Mans, salientando o orgulho em ver Filipe Albuquerque vencer "uma longa, importante e tão prestigiada corrida".

O piloto português, que já havia sido homenageado pelo município em 2018, aquando da sua vitória nas 24 Horas de Daytona, salientou que se orgulha de ter a Câmara de Coimbra representada no seu capacete.

"É mais fácil apoiar depois [das vitórias]. A Câmara de Coimbra já apoiou antes", vincou Filipe Albuquerque, salientando que não esquece as suas origens e que se sente um embaixador da cidade onde nasceu e onde vive.

Em conversa com os jornalistas, no final da cerimónia, o piloto voltou a frisar a vontade de ganhar o campeonato da Europa e o campeonato do mundo, referindo que não pretende experimentar outras categorias do automobilismo.

"Especializei-me na resistência. Vou querer ganhar as próximas provas e gostava de ganhar o Le Mans na geral. Estou a trabalhar para ficar num construtor para lutar na geral", afirmou.

O triunfo nas 24 Horas de Le Mans valeu ao piloto de Coimbra, que faz equipa com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta no Oreca, a conquista matemática da Taça do Mundo de Resistência na classe LMP2. Para que o título seja efetivo, basta a Albuquerque alinhar à partida da última prova, no Bahrein.

Esta foi a segunda vitória portuguesa na mais emblemática das provas de resistência na Europa depois de, em 2012, Pedro Lamy ter vencido a categoria GT AM.