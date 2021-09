Filipe Albuquerque: «Mais importante que uma vitória numa corrida é um título»

O piloto português Filipe Albuquerque quer fechar no fim de semana o título do campeonato norte-americano de resistência, em Long Beach, ao volante de um Acura partilhado com Ricky Taylor.

"Claro que gostávamos de vencer, mas mais importante que uma vitória numa corrida é um título. Por isso, temos de ser muito realistas e procurar em prova aquilo que será melhor para as nossas metas. Gosto muito desta pista que tem umas características únicas", declarou o piloto luso, citado em comunicado.

Para Albuquerque, "independentemente do que venha a acontecer no final do fim de semana, que vai ser uma corrida de loucos, com muitas lutas e os nervos à flor da pele", o objetivo é apenas "ficar à frente dos mais diretos rivais".

Este traçado "não é o que melhor se ajusta" ao Acura que conduzem, o que exige um trabalho para "equilibrar o carro o melhor possível" e gerir "a melhor estratégia", num terreno onde já venceu duas vezes.