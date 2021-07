Filipe Albuquerque no terceiro lugar em em Watkins Glen

Filipe Albuquerque (Acura) terminou na terceira posição a prova 'sprint' do campeonato norte-americano de resistência automóvel, realizada no circuito de Watkins Glen, sexta das 12 corridas da temporada.

O piloto português, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, terminou as 2:40 horas previstas a 10,315 segundos do vencedor, o brasileiro Felipe Nasr (Cadillac).

O holandês Renger van der Zande (Cadillac) foi segundo classificado, a 1,473 segundos do vencedor.

Filipe Albuquerque, que lidera o campeonato, repetiu o terceiro lugar conseguido na ronda anterior, há uma semana, neste mesmo circuito.

A próxima prova disputa-se em 16 de julho, em Lime Rock Park, também com a duração de 02:40 horas