Filipe Albuquerque parte em terceiro para última prova do European Le Mans Series

O piloto português Filipe Albuquerque vai partir da terceira posição da grelha para as Quatro Horas de Portimão, sexta e última prova do European Le Mans Series (ELMS), que se realiza no domingo, no Autódromo Internacional do Algarve.Na qualificação, Filipe Albuquerque, aos comandos de um Ligier da United Autosports, tinha o melhor tempo a menos de um minuto do final, mas foi batido pelo Oreca comandado pelo francês Nicolas Jamin (Duqueine Engineering), que assegurou a pole position, e pelo Ligier pilotado pelo britânico Will Stevens (Panis Barthez Competition), que partirá na segunda posição.Nicolas Jamin realizou uma melhor volta ao circuito algarvio de 1.33,197, com Will Stevens a rodar em 1.33,257 e Filipe Albuquerque em 1.33,363.À partida para a última prova do campeonato de ELMS, a equipa G-Drive Racing lidera a competição, com 88,25 pontos, seguida da Racing Engineering e da IDEC Sport, ambas com 56 pontos - a United Autosports de Filipe Albuquerque é sétima, com 29 pontos.A classificação de pilotos é liderada pelo italiano Andrea Pizzityola e pelo russo Roman Rusinova, pilotos da G-Drive Racing, que somam ambos 88,25 pontos. Filipe Albuquerque é o 12.º, com 28,5 pontos.