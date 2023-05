Filipe Albuquerque quarto classificado em Laguna Seca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) terminou no domingo em quarto lugar na quarta prova do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), realizada em Laguna Seca, nos Estados Unidos.

A equipa Acura, de Albuquerque e Ricky Taylor, fechou as 102 voltas ao traçado californiano em 2:41.23,974 horas, a 21,04 segundos do vencedor, o francês Sébastien Bourdais (Cadillac), enquanto Mathieu Jaminet (Porche) ficou na segunda posição, a 3,882 segundos do compatriota.

O último lugar do pódio ficou entregue ao brasileiro Pipo Derani (Cadillac), a 10,636 segundos do vencedor, logo acima do Acura de Albuquerque e Taylor.

"Foi mesmo uma corrida de alto e baixos. A sair da quinta posição da grelha, sabíamos que tínhamos de protagonizar várias ultrapassagens. Tentámos chegar ao pódio, não foi possível. Nada está perdido, estamos ainda na fase inicial do campeonato e muita coisa pode acontecer. Aliás, as corridas deste campeonato são sempre uma incógnita. Vamos à luta", disse Filipe Albuquerque, citado pela assessoria de imprensa.

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor seguem na terceira posição do campeonato norte-americano de resistência, ainda de acordo com a assessoria do piloto luso.

A quinta prova terá lugar no circuito de Watkins Glen, em Nova Iorque, entre 22 e 25 de junho.