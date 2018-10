Filipe Albuquerque quer vencer em Portimão no fecho do European Le Mans Series

O piloto português Filipe Albuquerque quer fechar a época no European Le Mans Series com uma vitória nas 4 horas de Portimão, prova que se vai disputar no próximo domingo, no circuito daquela cidade algarvia.Para Filipe Albuquerque, a vitória nas 4 horas de Spa Francorchamps, em 23 de setembro, abriu boas perspetivas à equipa United Autosports para a prova portuguesa, sexta e última etapa do campeonato de automobilismo de resistência."A vitória, mesmo em condições atípicas, abriu boas perspetivas. E agora aqui estamos nós, curiosos para saber, em situações normais, como nos situamos face aos nossos adversários. Acredito que vamos estar no grupo da frente e na discussão pela vitória", referiu o piloto, em comunicado.Filipe Albuquerque, que ocupa a sétima posição na classificação do European Le Mans Series, manifestou-se "orgulhoso" por correr no Algarve: "É sempre com enorme orgulho que corro em Portugal, mas isso também obriga a uma maior responsabilidade, pois sabemos que os olhos estão postos em nós. Fica a certeza que darei o meu melhor para levar a bandeira portuguesa para o pódio".