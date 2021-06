Filipe Albuquerque terceiro no campeonato norte-americano de resistência

O português Filipe Albuquerque (Accura) terminou no sábado na terceira posição a quarta jornada do campeonato norte-americano de resistência, em Belle Isle (Detroit).

Albuquerque, que partiu do quarto lugar da grelha, terminou a 30 segundos do vencedor, o holandês Renger van der Zande (Cadillac). O piloto de Coimbra fez dupla com o norte-americano Ricky Raylor nesta prova, que teve a duração de uma hora e qurenta minutos.

O brasileiro Felipe Nasr (Cadillac) foi segundo classificado.