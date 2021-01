Filipe Albuquerque vence as 24 Horas de Daytona

O português Filipe Albuquerque (Acura) venceu este domingo as 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato norte-americano de resistência, o IMSA, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing. É a terceira vez que o piloto português sobe ao lugar mais alto do pódio em Daytona, depois de 2013 (na classe GTD) e de 2018 (à geral).





O piloto de Coimbra, que teve a seu cargo o derradeiro turno de condução, bateu o japonês Kamui Kobayashi (Cadillac) por 4,704 segundos, e o britânico Harry Tincknell (Mazda) por 6,562 segundos.

Esta foi a segunda vitória à geral do piloto português, que em 2018 tinha vencido juntamente com o portuense João Barbosa, que hoje foi o segundo classificado da classe LMP3, num Ligier.