Filipe Albuquerque vence em Mid-Ohio e consolida liderança do IMSA O piloto luso (Acura), que fez equipa com o norte-americano Ricky Taylor, terminou com 2,098 segundos de vantagem sobre o britânico Tom Blonqvist (Acura)





• Foto: Filipe Albuquerque / Instagram