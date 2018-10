Filipe Albuquerque vence Quatro Horas de Portimão

O piloto português Filipe Albuquerque venceu este domingo as Quatro Horas de Portimão, sexta e última prova do European Le Mans Series (ELMS), que se realizou no Autódromo Internacional do Algarve.Depois de partir da terceira posição da grelha, hoje o piloto português da United Autosports realizou uma melhor volta de 1.36,029, deixando Will Stevens (Panis Barthez Compétition) em segundo e outro piloto da United Autosports, Will Owen, em terceiro."Estou tão, mas tão feliz. Há alguns anos que corro em Portugal no ELMS e ainda não tinha conseguido este resultado. A felicidade é imensa não só por mim, mas pelo meu companheiro de equipa, que fez um trabalho fora de série, e pela equipa, que nos proporcionou um carro espetacular", disse o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.Concluída a última prova da temporada com uma vitória, Filipe Albuquerque afirmou o objetivo para 2019 será "conseguir o título no ELMS".Na classificação de pilotos, o italiano Andrea Pizzityola e pelo russo Roman Rusinova, foram os vencedores do campeonato, com 100,25 pontos, e conduziram G-Drive Racing à vitória por equipas.Filipe Albuquerque foi sexto, com 53,5 pontos, enquanto a United Autosports quarta, com com 54 pontos.A época de 2019 começa no início de janeiro com os testes de preparação das 24 horas de Daytona.