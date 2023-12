Filipe Albuquerque volta a figurar nos 50 melhores pilotos do Mundo para o 'Autosport'

Portugal volta uma vez mais a estar representado na lista dos melhores pilotos do ano do 'Autosport' . Depois de em 2022 ter tido dois pilotos entre os escolhidos (António Félix da Costa e Filipe Albuquerque), este ano a representação nacional fica reduzida apenas a Albuquerque, com uma forte subida do 42.º para o 27.º lugar. Uma ascensão considerável depois de uma temporada na qual foi 2.º no IMSA SportsCar Championship (GTP) e 8.º no FIA World Endurance (LMP2).Sem grandes surpresas, o holandês Max Verstappen é o primero da lista, à frente do espanhol Alex Palou e do britânico Lando Norris. Do top-10 destaque para Kalle Rovanpera (4.º), Fernando Alonso (5.º), Jake Dennis (9.º) e Alex Albon (10.º).