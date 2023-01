Fórmula E: António Félix da Costa pronto para a estreia na Porsche

O piloto português António Félix da Costa vai estrear-se com na equipa da Porsche no Mundial de Fórmula E, competição para monolugares elétricos, no sábado, no México, palco da prova de abertura do campeonato de 2023.

O piloto de Cascais, campeão em 2020, trocou a DS Techeetah pela Porsche no final do ano passado e vai estrear o novo monolugar na prova de abertura da nona temporada da competição para carros elétricos.

Esta será a primeira de 16 rondas e marca também a estreia da terceira geração dos carros elétricos, que têm baterias mais pequenas mas mais potentes e permitem debitar 476 cavalos, fazendo com que os monolugares sejam mais rápidos, mais leves e mais eficientes.

"É quase um recomeço do zero, com muitos pilotos que alteraram de equipas e também com o novo carro GEN 3 da Fórmula E. Obviamente, tivemos um teste em Valência, mas não se podem tirar grandes conclusões, pelo que ninguém sabe muito bem o que esperar para este fim de semana", disse o piloto português, de 31 anos.

Mesmo assim, Félix da Costa, citado pela sua assessoria de imprensa, mostrou-se "moderadamente otimista".

"Do meu lado, espero que a minha estreia com a Porsche corra bem e tudo farei para representar da melhor maneira esta grande marca. Honestamente, estou moderadamente otimista, no sentido que sei que fizemos um bom trabalho na preparação da época, mas não sei o que esperar dos nossos adversários. Vamos dar o nosso máximo para trazer o melhor resultado para casa nesta primeira corrida no México", concluiu Félix da Costa.

O piloto luso faz equipa com o alemão Pascal Wehrlein e terá pela frente adversários como o campeão Stoffel Vandoorne (DS), o antigo campeão Jean-Eric Vergne (DS), ou as marcas que entram este ano no campeonato, como a Maserati (com Edoardo Mortara e Max Guenther) ou a Mclaren (Rene Rast e Jake Hughes).

A corrida está marcada para sábado, às 20:50 (horas em Lisboa).

Calendário Mundial Fórmula E - 2023





1. Cidade do Mexico - Mexico 14 JAN2. Diriyah - Arábia Saudita 27 JAN3. Diriyah - Arábia Saudita - 28 JAN4. Hyderabad - India - 11 FEV5. Cape Town - Africa do Sul - 25 FEV6. São Paulo - Brasil - 25 MAR7. Berlim - Alemanha - 22 ABR8. Berlim - Alemanha - 23 ABR9. Monaco - Monaco - 6 MAI10. Jacarta - Indonésia - 3 JUN11. Jacarta - Indonésia - 4 JUN12. Portland - EUA - 24 JUN13. Roma - Itália -15 JUL14. Roma - Itália - 16 JUL15. Londres - Reino Unido - 29 JUL16. Londres - Reino Unido - 30 JUL