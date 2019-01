Fórmula E: Félix da Costa abandona em Marraquexe e perde liderança

Fórmula E: Acidente com colega de equipa trama Félix da Costa Fórmula E: Acidente com colega de equipa trama Félix da Costa

António Félix da Costa (BMW) perdeu este sábado o comando do campeonato de Fórmula E, após um incidente na segunda prova, em Marraquexe, o ter forçado a abandonar quando liderava a corrida de carros elétricos.O piloto português embateu no muro do circuito marroquino, depois de ter sido apertado pelo companheiro de equipa, o britânico Alexander Sims, quando liderava a corrida a dez minutos do final.Félix da Costa partiu do sexto lugar na sequência de uma penalização sofrida na sessão de qualificação da manhã, mas subiu a terceiro ainda na primeira volta, depois de um arranque marcado por um toque do francês Jean Eric Vergne (DS) no britânico Sam Bird.Seis minutos depois da largada, o piloto português ascendeu ao segundo posto ao ultrapassar Alex Sims. Aos 15 dos 45 minutos previstos (mais uma volta), o piloto português conquistou a liderança ao ultrapassar Sam Bird.Com os principais rivais atrasados, Félix da Costa preparava-se para dilatar a vantagem no campeonato, mas a dez minutos do final, quando Sims tentou a ultrapassagem, o português falhou a travagem e embateu de frente no muro de proteção do circuito. A corrida do português terminou aí.Com esta desistência, o homem da BMW caiu para o terceiro posto, com 28 pontos, ficando a 12 do novo comandante, o francês Jerôme D'Ambrosio (Mahindra), vencedor da prova marroquina.A próxima ronda disputa-se dentro de duas semanas, no dia 26, em Santiago do Chile.