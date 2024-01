Fórmula E: Félix da Costa abandona ePrix da Cidade do México

António Félix da Costa, em Porsche 9XX Electric, entrou com o pé esquerdo no Mundial de Fórmula E, saindo de cena muito precocemente na corrida inaugural da Época 10 do campeonato de monolugares elétricos. O piloto português abandonou na volta 3, após incindente com o Mahindra M9Electro de Nico Müller, o suíço da ABT Cupra, na curva 4 do circuito no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para Félix da Costa, contabilizando o fim da temporada de 2023, 5.ª corrida consecutiva fora dos pontos no Mundial de Fórmula E e início de época discreto, também devido ao resultado modesto na qualificação (só 16.º classificado!), em contraste com a "pole" do parceiro de equipa, o alemão Pascal Wehrlein.





: José Caetano