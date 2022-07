Fórmula E: Félix da Costa acaba segunda corrida de Londres em 5.º

O português António Félix da Costa (DS Techeetah) foi este domingo quinto classificado na segunda ronda disputada este fim de semana em Londres, a contar para o Mundial de Fórmula E.

O piloto natural de Cascais, que partiu da quarta posição da grelha e ainda chegou a ser terceiro a meio da prova, cortou a meta na quinta posição, a 13,946 segundos do vencedor, o brasileiro Lucas di Grassi (Rockit Venturi). O britânico Jake Dennis (Andretti) foi o segundo classificado, a 3,191 segundos, com o neerlandês Nick de Vries (Mercedes) em terceiro, a 4,508.

"Lutei com todas as minhas armas, mas, de facto, aqui em Londres, nunca conseguimos encontrar um set up competitivo para o nosso carro. Em ambas as corridas, foi muito difícil e confesso que, principalmente hoje, foi das corridas mais complicadas de gerir que tive na Fórmula E", explicou Félix da Costa, no final.

Para o piloto luso, o quinto lugar "acaba por ser um pequeno prémio para a equipa", apesar de se queixar de falta de "andamento". "Vamos analisar e procurar voltar, na Coreia, à forma que temos registado nas últimas corridas", concluiu.

Com estes resultados, Félix da Costa mantém o quinto lugar do campeonato, com 116 pontos, a 69 do comandante, o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes).

Segue-se a última jornada dupla, em 14 e 15 de agosto, na Coreia do Sul.