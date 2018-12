Fórmula E: Félix da Costa apostado em lutar pelo título

O piloto português António Félix da Costa parte para a quinta temporada do campeonato do mundo de Fórmula E, apostado em andar "nos lugares cimeiros" da competição para carros elétricos, agora com o apoio oficial da BMW.A quinta edição deste campeonato de monolugares elétricos arranca no sábado, na Arábia Saudita, e conta com a maioria dos principais construtores mundiais, como BMW, Nissan, Audi, Jaguar, DS-Citroen, Mahindra, NIO, enquanto Mercedes e Porsche marcam presença de uma forma oficiosa.Para António Félix da Costa, a entrada da BMW de forma oficial no campeonato permitiu alocar mais meios e subir o nível de desempenho, como ficou comprovado nos testes de pré-temporada, em Valência, em que o português foi o mais rápido."Sem dúvida que demos um bom salto competitivo, não só pelos resultados dos testes de Valência, mas com a entrada oficial da BMW o desenvolvimento do nosso carro foi muito mais eficaz e a mentalidade obrigatoriamente mudou", afirmou o piloto natural de Cascais.A edição de 2019 do campeonato de Fórmula E sofreu algumas alterações, sobretudo com a maior autonomia das baterias, permitindo que os pilotos não tenham de trocar de monolugar e disputem ininterruptamente os 45 minutos mais uma volta de cada uma das corridas.Os carros estão também mais rápidos e evoluídos aerodinamicamente, enquanto o público pode premiar cinco pilotos com o 'fanboost', que confere um suplemento de potência aos mais votados."Estou ansioso pelo fim de semana. Sei que temos boas hipóteses, mas também sei que o nível das equipas e de pilotos é elevadíssimo na Formula E, portanto, a palavra de ordem é uma: trabalho", concluiu António Félix da Costa.O Grande Prémio da Arábia Saudita é a primeira de 13 corridas do campeonato, que se disputam em 12 cidades de cinco continentes. A última jornada, em Nova Iorque, integra duas corridas, em 13 e 14 de julho de 2019.