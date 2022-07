Fórmula E: Félix da Costa conquista primeira vitória da época em Nova Iorque

À 12.ª etapa, a primeira vitória da época para António Félix da Costa na Fórmula E. Foi este domingo, na segunda de duas provas que realizaram em Nova Iorque, ao terminar à frente do belga Stoffel Vandoorne e do neozelandês Mitch Evans.O piloto português, que deu também à DS Techeetah o primeiro triunfo ano, saiu da pole position e não mais largou a ponta, acabando com pouco menos de um segundo de avanço para Stoffel Vandoorne e 3,5 segundos para Mitch Evans, que fechou o pódio.Nas contas do Mundial, Vandoorne salta para a liderança, agora com 155 pontos, ao passo que Félix da Costa ascende à sexta posição, com 103.