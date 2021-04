Fórmula E: Félix da Costa em Roma

O campeão em título António Félix da Costa chega a Roma para disputar as 3ª e 4ª provas do Mundial no quinto lugar. Um dos primeiros desafios do piloto português da DS é o aumento de performance com a estreia do novo carro para 2021.

“ Vamos estrear o novo carro. Estamos muito confiantes que demos um passo de performance, não só em termos de velocidade, mas sobretudo em termos de gestão e eficiência de energia. São duas corridas aqui em Roma e duas oportunidades de marcar bons pontos para nos mantermos nos lugares da frente do campeonato”, observou Félix da Costa, deixando uma garantia: “Estou bem otimista, vamos com tudo!”

A primeira corrida é hoje (14h30), enquanto a segunda prova disputa-se amanhã (11h30), ambas no Circuito Citadino dell’EUR, com um traçado de 3,385 km.