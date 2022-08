Fórmula E: Félix da Costa foi nono na primeira corrida em Seul

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) foi este sábado nono classificado na primeira de duas corridas do fim de semana do Mundial de Fórmula E disputadas em Seul, na Coreia do Sul.

O piloto natural de Cascais, que partiu da 12.ª posição da grelha, concluiu a prova em 1:30.00,448 horas, terminando a 4,970 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).

O britânico Oliver Rowland (Mahindra) foi segundo, a 0,820 segundos, com o brasileiro Lucas di Grassi (Venturi) em terceiro, a 1,393 segundos.

Com a vitória de hoje, Mitch Evans encurtou a distância para o líder do campeonato, o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), que hoje foi apenas quinto classificado.

Quando falta disputar apenas a corrida deste domingo, a 16.ª da temporada, Félix da Costa caiu de quinto para sexto do campeonato, com 118 pontos.

Stoffell Vandoorne lidera, com 195 pontos, mais 21 do que Mitch Evans.