Fórmula E: Félix da Costa quer segurar liderança "com inteligência"

António Félix da Costa, vencedor da corrida inaugural de 2018/19 de Fórmula E, pretende este sábado, em Marraquexe, na segunda prova, manter a liderança do campeonato "com inteligência e sem cometer erros"."A vitória de Riade [Arábia Saudita] foi incrível sem dúvida, mas isso já lá vai e agora o foco é totalmente neste fim de semana", referiu o português em declarações aos seus canais de comunicação.O piloto referiu que está a trabalhar conjuntamente com a equipa e a BMW "em algumas áreas menos fortes do carro", no sentido de se "manter competitivo na luta pelos lugares da frente"."Ao contrário de Riade [prova inaugural], Marraquexe é um circuito que todas as equipas conhecem, por isso penso que o equilíbrio será ainda maior", considerou António Félix da Costa.Félix da Costa, de 27 anos, acha que "o nível das equipas e pilotos está muito alto" e "nesta fase o importante não são as contas do campeonato, mas sim pensar corrida a corrida e trazer para casa o maior número de pontos".António Félix da Costa foi ainda um dos pilotos que venceram a competição do 'Fanboost' em Riade, que premeia os cinco mais votados pelo público a terem momentaneamente um suplemento de potência.Uma das novidades desta temporada é o 'Attack Mode', onde os pilotos terão zonas especificas onde podem sair da linha ideal de trajetória e passar por cima de três 'pick up points', dispondo depois durante um período de 25KW extra.Com todas estas alterações e com a duração da corrida de 45 minutos mais uma volta, a tática e estratégia dos pilotos e equipas tem sem dúvida um papel ainda mais decisivo nas lutas em pista.A segunda etapa do calendário da Fórmula E de 2018/19, que inclui 13 provas, decorre sábado em Marraquexe, com duas sessões de treinos livres e a qualificação, da parte da manhã, e pelas 15:00 a corrida de 45 minutos (mais uma volta).Félix da Costa, com 28 pontos, lidera o campeonato de Fórmula E, prova da Federação Internacional do Automóvel (FIA) para monolugares 100% elétricos, que vai na sua quinta temporada, com mais dez do que Jean Eric Vergne, segundo posicionado.