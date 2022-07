Fórmula E: Félix da Costa sobe ao pódio em Marraquexe

O português António Félix da Costa conseguiu este sábado a melhor classificação da época no Mundial de Fórmula E, ao finalizar o ePrix de Marraquexe, em Marrocos, na segunda posição, apenas atrás do helvético Edoardo Mortara.Saído da pole position, o português cedo perdeu a liderança da prova, mas nunca largou os primeiros lugares, acabando nas derradeiras etapas por fazer uma troca de posição com Jean-Éric Vergne para tentar chegar a Mortara. Não o conseguiu, fechou em segundo e o colega de equipa acabou por cair para quarto, superado por Mitch Evans.Com este resultado, Félix da Costa sobe a 6.º no Mundial, com 75 pontos, ao passo que na frente há mudança de líder, com Mortara a superar Vergne, agora com 139 pontos, mais 11 do que o francês.O Mundial de Fórmula E segue agora para Nova Iorque, com a disputa de uma dupla ronda dentro de duas semanas.