Fórmula E: Vitória de Wehrlein na Cidade do México

O alemão Pascal Wehrlein, em Porsche 9XX Electric, piloto que está sob investigação da equipa de comissários da FIA, por suspeita de infração técnica no monolugar, facto que ainda pode originar "golpe de teatro", ganhou o ePrix da Cidade do México, ronda 1 do Mundial de Fórmula E de 2024, somando o 5.º triunfo na categoria e o 2.º na capital do país norte-americano.

Wehrlein, também o piloto mais rápido na qualificação, ganhou 28 pontos no México e assumiu o comando do campeonato que adotou em 2019, após passagem discreta pela Fórmula 1 (2016 e 2017), com as escuderias Manor e Sauber. O alemão, 4.º no Mundial de Fórmula E em 2023, não ganha qualquer título desde 2015, temporada da vitória no campeonato alemão de turismos (DTM).

Hoje, num Autódromo Hermano Rodríguez lotado – a Fórmula E utiliza apenas parte do circuito inscrito no calendário do Mundial de Fórmula 1! –, com mais de 40 mil adeptos nas bancadas, a maioria posicionados no Foro Sol, Wehrlein cedeu o comando do ePrix a Sébastien Buemi (Envision) apenas de forma temporária, depois da ativação do modo de ataque (Attack Mode), que liberta a potência máxima dos monolugares elétricos.

Wehrlein, confirmando-se o resultado, ganha na Fórmula E pela 1.ª vez desde a corrida 10 do campeonato de 2023, em Jacarta, na Indonésia, e soma o 8.º pódio na categoria, em 65 ePrix. António Félix da Costa teve dia (muito) menos feliz que o companheiro de equipa e abandonou na volta 3, após colisão com o ABT Cupra do suíço Nico Müller, na travagem para a curva 4 do circuito mexicano, quando os dois pilotos lutavam pela 15.ª posição.

"Não foi o início de ano que ambicionava, mas o 16.º lugar na qualificação obrigava-me a arriscar mais na corrida, colocando-me exposto a este tipo de contratempo. Temos de reagir já na próxima corrida, dentro de duas semanas, na Arábia Saudita", disse Félix da Costa. As rondas 2 e 3 do Mundial de Fórmula E realizam-se a 26 e 27, respetivamente, no Circuito Citadino de Riade (Diriyah), que recebe o 1.º dos seis fins de semana duplos inscritos no calendário de 2024.

Na Cidade do México, Sébastien Buemi (Envision) na 2.ª posição e Nick Cassidy (Jaguar) na 3.ª. O campeão em título, Jake Dennis (Andretti), nunca esteve na luta pela reedição da a vitória de 2023 e acabou em 9.º.

Autor: José Caetano