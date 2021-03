Henrique Chaves participa no GT World Challenge Europe de 2021

O piloto português Henrique Chaves vai participar este ano no GT World Challenge Europe, depois de em 2020 ter conquistado o International GT Open, divulgou esta segunda-feira a assessoria do piloto.

Henrique Chaves estará aos comandos de um Lamborghini Huracan GT3 preparado pela Barwell Motorsport, que será inscrito na classe Pro-Am na Sprint Cup e na Endurance Cup.

Como colega de equipa para toda temporada, o piloto de Torres Vedras terá Miguel Ramos, com quem conquistou o ano passado o título do International GT Open, ao passo que Adrian Amstutz juntar-se-á à dupla portuguesa nas provas de endurance, exceto nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, em que será Leo Machitski a fazer equipa com os dois portugueses.

"É fantástico poder dar este passo em frente e disputar o mais importante campeonato de GT do planeta. Mal posso esperar por me sentar dentro do Lamborghini e poder atacar frente a uma concorrência tão forte. Acredito que teremos uma equipa muito competitiva e quero agradecer aos meus patrocinadores e a todos o que tornaram possível este projeto", disse o piloto de 23 anos.

Henrique Chaves considera que estão reunidas as condições para lutar pelas posições cimeiras da classe Pro-Am, apesar de saber que "será uma temporada muito exigente, dado que o nível é muito elevado".

Ainda assim, considera ser possível lutar "pelos lugares do pódio, até porque o Lamborghini Huracan já mostrou ser um carro muito competitivo", pelo que também se vê a discutir o "título".

A temporada do GT World Challenge Europe terá o seu início em Monza, nos dias 16 a 18 de abril, estendendo-se ao longo de dez etapas, para terminar em Barcelona, em 10 de outubro.