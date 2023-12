Jenson Button vai correr Mundial de Resistência

O piloto britânico Jenson Button, campeão mundial de Fórmula 1 em 2009, vai correr o Mundial de Resistência (WEC), ao volante de um Porsche, anunciaram os organizadores da prova.

O experiente Button, de 43 anos, vai disputar todo o campeonato ao serviço da equipa Hertz JOTA, que teve nas suas fileiras nos últimos anos o português António Félix da Costa, que se vai concentrar apenas na Fórmula E em 2024.

Button, campeão pela Brawn na época 2009 de Fórmula 1, vai fazer equipa, na categoria Hypercar, com o compatriota Phil Hanson e com o dinamarquês Oliver Rasmussen.

"As corridas de resistência baseiam-se no trabalho de equipa e não há melhor equipa do que a Hertz JOTA para enfrentar os grandes fabricantes de Hypercars. Já estou ansioso que chegue a primeira corrida no Qatar, mas também sei que há muito trabalho por fazer", disse.

Button competiu na última vez na WEC na temporada 2018/19 com a equipa SMP Racing.