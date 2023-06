LeBron James vai à largada de Le Mans

Finda a época dos Lakers, o extremo LeBron James, de 38 anos, desdobra-se em atividades de caráter social, tendo sido o escolhido para dar início no sábado à mítica corrida das 24 Horas de Le Mans, em França. O norte-americano, quatro vezes campeão da NBA e bicampeão olímpico, vai fazer parte de restrito lote de personalidades que promovem o Mundial de resistência, sendo que ao longo da história já estiveram no mesmo lugar de King James figuras como o tenista Rafael Nadal (2018), e os atores Brad Pitt (2016), Alain Delon (1996) e Steve McQueen (1971). O maior pontuador da história da NBA, ficou maravilhado: "Não há nada como ver e experimentar o desporto ao mais alto nível. É uma honra para mim fazer parte deste momento histórico do automobilismo. Estou ansioso para dar a largada a esta corrida icónica e conviver com pilotos de classe mundial num cenário global como o de Le Mans", considerou LeBron James.

Ainda antes da corrida, hoje e amanhã decorrem os treinos livres e as sessões de qualificação.