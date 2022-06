Menor norte-americano torna-se no mais novo de sempre a participar em Le Mans

Na sua 90ª edição, as míticas 24 Horas de Le Mans regressam hoje (14h), com a particularidade do norte-americano Josh Pierson, de apenas 16 anos, três meses e 25 dias, tornar-se no mais jovem piloto de sempre a disputar a corrida no Circuito de Sarthe, na 3ª etapa do Mundial de Resistência (WEC). Mas apesar da adolescência, Pierson, que vai ser rival de Filipe Albuquerque e de António Félix da Costa em LMP2, também ganha, como aconteceu em março, nas Mil Milhas de Sebring (Florida), tornando-se também no mais jovem piloto a vencer na sua categoria.

Já o francês Philippe Cimadomo (62 anos) será substituído na TDS pelo holandês Nick De Vries, após ser expulso. Os comissários, dirigidos por Eduardo Freitas, justificaram: “Teve acidente nos treinos livres e quase provocava outro nas boxes. E sofreu um despiste.”