Miguel Ramos vence categoria GT3 PA das 12 Horas de Abu Dhabi

O piloto português Miguel Ramos, ao volante de um Lamborghini Huracan, venceu no sábado a categoria GT3 PA das 12 Horas de Abu Dhabi, concluindo a prova de automobilismo de resistência na quinta posição da classificação geral.Miguel Ramos, que formou equipa com os italianos Fabio Onidi e Nicola De Marco e tinha obtido a 'pole position' na categoria, completou 310 voltas ao circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, numa prova que se disputou no formato de duas corridas de seis horas cada."Foi uma prova excelente. Tudo nos correu de feição, desde a qualificação, em que conseguimos a 'pole', e depois durante a corrida, na qual estivemos muito bem. (...) Uma vitória a acabar a temporada sabe muito bem e agora vamos começar a preparar já o próximo ano", disse o piloto, citado pela assessoria de comunicação.O compatriota Álvaro Parente, que partilhou o volante do McLaren 720S com o britânico Ben Barnicoat e o neo-zelandês Shane van Gisbergen, terminou no oitavo lugar da classificação geral, quinto na categoria GT3 P, depois de ter chegado a liderar a prova.