Miguel Ramos vence título Pro-Am do GT World Challenge Europe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Ramos (McLaren) conquistou este domingo o título Pró-Am do GT World Challenge Europe, cuja prova final, de três horas, se disputou em Barcelona. Miguel Ramos, que faz equipa com Henrique Chaves e com o britânico Alexander West, garantiu o cetro que soma a Endurance Cup e a Sprint Cup desta competição.

O objetivo era a equipa dos dois portugueses alcançar o triunfo na prova, para a qual partiram da pole position. No entanto, o toque de um adversário obrigou a uma paragem demorada nas boxes para reparar os danos, o que deitou por terra a possibilidade de lutar pelo triunfo. No final, o quarto lugar da classe foi o resultado possível, mas suficiente para que Miguel Ramos pudesse celebrar o título da GT World Challenge Europe na classe Pro-Am.

"Voltámos a não ter a sorte do nosso lado. O Alex sofreu um toque logo no início e, muito embora a equipa tenha trabalhado muito bem, a possibilidade de podermos vencer esfumou-se logo na primeira volta. Ainda assim, conseguimos dar o título ao Miguel, que era o mais importante", explicou Henrique Chaves.