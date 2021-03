Mundial de Fórmula E vai ter duas corridas em Roma e Valência

O campeonato do mundo de Fórmula E de 2021 vai ter duas corridas em Roma e em Valência, e não apenas uma, como estava inicialmente previsto, anunciaram este sábado os organizadores da competição.

As provas na capital italiana vão disputar-se em 10 e 11 de abril e as que se realizarão na cidade espanhola estão marcadas para 24 e 25 de abril, mas o calendário do Mundial pode sofrer alterações, em função da evolução da pandemia de covid-19 no mundo.

O piloto português António Félix da Costa defende o título mundial conquistado no ano passado, ocupando o quinto lugar no campeonato de 2021, liderado por Nyck de Vries, dos Países Baixos, após a realização das duas primeiras corridas, na Arábia Saudita.