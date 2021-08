Mundial de Resistência anuncia calendário de seis corridas e sem Portugal

O calendário do Campeonato do Mundo de Resistência em automobilismo terá seis provas, mas nenhum delas em Portugal, anunciou esta quinta-feira a organização.

Depois de o Autódromo Internacional do Algarve se ter estreado este ano na competição devido às limitações provocadas noutras regiões do mundo pela pandemia de covid-19, em 2022 Portugal volta a estar fora do calendário.

O Mundial de Resistência arranca a 18 de março com as 1000 Milhas de Sebring (EUA), seguindo-se as 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) a 7 de maio.

As 24 Horas de Le Mans estão previstas para 11 e 12 de junho, antes das 6 Horas de Monza (Itália), a 10 de julho.

A 11 de setembro realizam-se as 6 Horas de Fugi (Japão), terminando o campeonato com as 8 Horas do Bahrain, a 12 de novembro.