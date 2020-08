'Nicha' Cabral: Rui Rio recorda piloto com "grande e sentida saudade"

O presidente do PSD, Rui Rio, lamentou a morte do antigo piloto de Fórmula 1 Mário de Araújo 'Nicha' Cabral, admitindo que fica com "uma grande e sentida saudade".

"A minha homenagem a Mário Araújo Cabral que hoje faleceu. Tive o enorme prazer de o conhecer muito bem e, até, de ainda correr com ele no Circuito da Boavista", escreveu Rui Rio na sua conta na rede social 'Twitter', numa referência a uma das iniciativas do seu mandato enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto.

"Fica uma grande e sentida saudade", acrescentou o líder social-democrata.