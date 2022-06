Piloto de 61 anos afastado das 24 Horas de Le Mans após provocar três acidentes em dois dias

O piloto francês Philippe Cimadomo foi afastado esta sexta-feira de disputar as 24 Horas de Le Mans, depois de ter sofrido três acidentes graves ao longo dos dois dias de treinos para a tradicional prova francesa.A decisão de impedir a participação do francês, de 61 anos, que iria fazer equipa com Mathias Beche e Tijmen van der Helm no carro #13 da TDS Racing X Vaillante em LMP2, foi anunciada pela FIA e, segundo o comunicado, foi tomada pela "segurança dele mesmo e dos outros corredores" e por recomendação do diretor de corrida, o português Eduardo Freitas.Sem Cimadomo, a equipa do carro #13 vai ser reforçada por Nyck De Vries, piloto com uma carreira solidificada no automobilismo, com títulos de campeão de Fórmula 2 em 2019 e Fórmula E em 2020/21. Ainda assim, devido à qualidade do novo piloto, a equipa ficará excluída da classificação de Pro-Am, que requer a presença de pelo menos um piloto da categoria bronze, algo que com a entrada de De Vries não é possível - o holandês é platina.