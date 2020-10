Piloto mostra raio-x das arrepiantes fraturas que sofreu nas duas pernas

Mais de um ano depois do acidente na corrida de Fórmula 2 em Spa, na Bélgica, onde Antoine Hubert acabou por morrer, Juan Manuel Correa partilhou nas redes sociais o raio-x que mostra as arrepiantes fraturas que sofreu nas duas pernas naquele dia.





O norte-americano, de 22 anos, foi submetido a uma primeira cirurgia que se prolongou por 17 horas, já voltou mais de 20 vezes à mesa de operações e tem sido sujeito a um intenso período de reabilitação, que partilha em muitos vídeos nas suas redes sociais."Aqui têm, é a primeira vez que mostro o meu raio-x", escreveu o piloto, nascido no Equador.Em novembro do ano passado, três meses depois do acidente, Correa explicou aquilo por que estava a passar. "Basicamente os médicos reconstruiram a minha perda direita. A esquerda não estava tão mal, uma cirurgia foi suficiente. Infelizmente, é provável que nunca recupere completamente da perna direita. Mas vou lutar para voltar a pilotar.""Perdi 6 centímetros de osso na tíbia, mas está a crescer, graças a um dispositivo especial. É por isso que tenho de usar estas peças de metal à volta da perna, o osso cresce um milímetro por dia", contou então.