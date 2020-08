Portugueses no pódio no International GT Open

Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) terminaram no terceiro lugar a primeira das duas corridas do fim de semana do International GT Open, no circuito francês de Paul Ricard, que vale a liderança do campeonato. Apesar de terem partido da oitava posição, os dois portugueses recuperaram até ao terceiro lugar final desta segunda ronda da temporada. À posição na corrida, Henrique Chaves somou, ainda, a melhor volta da corrida.

"Este terceiro lugar é um excelente resultado. A qualificação desta manhã foi um pouco complicada, mas conseguimos recuperar. O Miguel ganhou posições e entregou-me o carro em muito boas condições. Pude atacar desde que saí das boxes e isso foi determinante para chegarmos a terceiro, que era o nosso objetivo para a corrida de hoje, depois dos problemas na qualificação", explicou Henrique Chaves.

O piloto de Vila Nova de Gaia destacou o facto de manter o "comando do campeonato, o que faz de hoje uma boa operação". "Agora temos de ganhar terreno para os nossos adversários e para isso, de preferência, a vitória é a melhor solução. Amanhã (domingo), serei eu a disputar a qualificação e a realizar o primeiro turno de condução e vamos trabalhar para que possa conquistar a 'pole position' e, depois, lutar pela vitória. Não será fácil, mas vamos dar o nosso melhor", garantiu.

A vitória sorriu à dupla Salih Yoluc/Charlie Eastwood (Aston Martin).