Portugueses terminam GT World Challenge com vitória

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos (McLaren) terminaram este domingo a temporada do GT World Challenge Europe com uma vitória na derradeira corrida, disputada em Barcelona, pontuável para a Endurance Cup.

Os dois portugueses, que fazem equipa com Louis Prette, venceram entre a classe Bronze, ficando em 18.º da geral após as três horas de prova.

"Foi uma grande corrida. Tive um bom início e, rapidamente, cheguei ao comando da nossa classe. Tudo estava a correr bem, mas sofri um toque que me fez perder muito tempo. Não baixámos os braços e fiz uma recuperação até quinto e, depois, com uma boa estratégia [de paragem nas boxes] conseguimos chegar a primeiro. O Miguel e o Louis estiveram muito fortes, também, e conseguiram ganhar uma boa vantagem. No final, merecemos este triunfo", afirmou Henrique Chaves.

Com este resultado, a dupla portuguesa terminou a época no degrau mais baixo do pódio da classe Bronze.

O título desta categoria foi conquistado por Chris Froggatt, Jonathan Hui e Eddie Cheever III (McLaren), que hoje terminaram no sexto lugar.