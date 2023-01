Recuperação de Félix da Costa terminou à porta dos pontos na Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou este sábado na 11.ª posição a segunda de duas corridas na segunda jornada do Mundial de Fórmula E, competição de carros elétricos, que se disputaram na Arábia Saudita.O piloto natural de Cascais concluiu as 39 voltas ao traçado citadino de Diriyah a 15,229 segundos do vencedor, que foi novamente o seu companheiro de equipa, o alemão Pascal Wherlein (Porsche), novo líder do campeonato.O britânico Jake Dennis (Andretti) foi o segundo classificado, a 1,252 segundos de Wherlein, com o alemão René Rast (McLaren) em terceiro, a 4,554.Félix da Costa partiu da 17.ª posição da grelha e foi recuperando posições até à bandeirada de xadrez. Mas, pela segunda corrida consecutiva, ficou fora dos lugares pontuáveis (10 primeiros)."Não estou contente e quero analisar ao detalhe para melhorar. O Pascal venceu as duas corridas e isso mostra que o nosso carro está forte, esse é o lado positivo a retirar. Já tive momentos menos bons no passado e é nestas alturas que temos de mostrar a nossa raça", disse o piloto português, garantindo que é "hora de ir ao trabalho e dar a volta por cima".Wherlein é o novo líder do campeonato, com 68 pontos, enquanto o português baixou um lugar e é, agora, o 12.º, com seis.A próxima prova será uma estreia do campeonato, em Hiderabad, na Índia, em 11 de fevereiro.