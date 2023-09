Rodrigo Seabra subiu ao pódio pela primeira vez na Fórmula Aquila

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Rodrigo Seabra conquistou este domingo os primeiros pódios na Fórmula Aquila, na Suécia, ao ser segundo e terceiro em duas das três corridas disputadas na oitava de nove provas deste campeonato.

Com apenas 12 anos, Rodrigo Seabra foi segundo na primeira corrida, sexto na segunda e terceiro na derradeira, numa competição em que precisou de autorização especial devido à tenra idade.

"Estou muito feliz. Foram as melhores corridas da minha vida. Que fim de semana. Muitas lutas, muitas ultrapassagens. Superei os meus resultados até à data e continuo a evoluir como me proponho em todas as jornadas. Acho que está tudo a acontecer na altura certa. Estes resultados dão-me motivação para querer fazer mais e melhor", disse Rodrigo Seabra.

O piloto maiato disse sair "mais forte e determinado" desta penúltima jornada do campeonato.

"No início da temporada na achei que fossem possíveis estes resultados. Agora, acredito que não há limites. É trabalhar e lutar, os resultados vão aparecer", frisou.

Com estes resultados, Rodrigo Seabra é quinto entre os Juniores e segundo entre os estreantes (rookies) quando falta disputar uma jornada para o final da temporada.

A última prova realiza-se a 30 de setembro, em Falkenberg, na Suécia.