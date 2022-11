Sébastien Loeb dá título de Extreme E a Lewis Hamilton

O piloto francês Sébastien Loeb e a espanhola Cristina Gutierrez (X44) conquistaram este domingo o primeiro título de Extreme E para a equipa de Lewis Hamilton no campeonato de todo-o-terreno para veículos elétricos.

A dupla de pilotos foi terceira classificada na derradeira prova da temporada, disputada no Uruguai, mas o resultado foi suficiente para conquistar o título, com 86 pontos, mais dois do que os segundos classificados, os suecos Micaela Kottulinski e Johan Kristoffersson, da Rosberg X, do antigo piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg.

O qatari Nasser Al-Attiyah e a sueca Klara Andersson (ABT) venceram a corrida deste domingo, batendo o norte-americano Tanner Foust e a neozelandesa Emma Gilmour (McLaren), que foram segundos, com Loeb e Gutierrez em terceiro.

Este resultado permitiu a Loeb, que foi nove vezes campeão mundial de ralis, e a Cristina Gutierrez festejarem o título de Extreme E pela primeira vez.